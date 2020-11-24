Мировой суд Таганского района Москвы в середине декабря рассмотрит административное дело против американской компании Google. Разбирательство инициировано Роскомнадзором. В ведомстве указывают на недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента.

Мировой суд Таганского района Москвы в середине декабря рассмотрит административное дело против американской компании Google. Разбирательство инициировано Роскомнадзором. В ведомстве указывают на недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в России контента.Рассмотрение дела состоится 17 декабря в 11 часов по Москве в судебном участке номер 422 в Таганском районе столицы. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчик.Административное производство в отношении американской компании возбуждено по инициативе Роскомнадзора. Ведомство считает, что Google не выполняет требования российского законодательства.Речь идет о неудалении из поисковой выдачи ресурсов с запрещенной в России информацией. Регулятор подчеркивает, что не удаляется около 30% опасного контента.Ранее в поисковой системе Google обнаружили сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России. Они содержат экстремистский, порнографический и суицидальный контент. В Google не представили возражений на претензии Роскомнадзора.Как писали "Дни.ру", Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Министерству цифрового развития ввести штрафы для иностранных IT-компаний за цензуру российских СМИ.Роскомнадзор призывал Google прекратить политику ограничений в отношении отечественных СМИ. Речь идет о маркировке "нежелательное содержимое", которую сервис YouTube ставит на контент отечественных телеканалов.В регуляторе подчеркивают, что западные IT-гиганты нарушают статью 29 Конституции России о запрете цензуры.