Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил 30 000 рублей. Похищенное имущество изъято.

В начале ноября в ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже металлических ворот. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что конструкция, подготовленная к установке, находилась на территории строящегося частного дома.Сумма причиненного ущерба составила 30 000 рублей.Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили, что ворота были сданы в одну из скупок металлолома.В дальнейшем по подозрению в причастности к совершению кражи сотрудники полиции задержали неработающего 46-летнего местного жителя.Фигурант пояснил, что приехал на участок ночью и увез ворота, впоследствии сдав их в скупку.Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Похищенное имущество изъято.