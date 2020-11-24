Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

По подозрению в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств задержан 44-летний житель Коврова. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В автомобиле и на территории дачного участка задержанного оперативники обнаружили и изъяли весы, мобильные телефоны, полимерные пакеты и другие упаковочные материалы. Здесь же полицейские обнаружили синтетическое наркотическое средство «мефедрон», массой 493,81 грамма и 428,1 грамма марихуаны.По имеющейся информации, запрещенные вещества предназначались для сбыта через «тайники-закладки» на территории Владимирской и Нижегородской областей.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде ареста.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ, проводится проверка на его причастность к совершению аналогичных преступлений.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.