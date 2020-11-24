В рамках масштабной акции Сохраним лес в России высажено 40 миллионов деревьев. К мероприятию присоединились все 85 регионов.

В рамках масштабной акции "Сохраним лес" в России высажено 40 миллионов деревьев. К мероприятию присоединились все 85 регионов.Акция "Сохраним лес" прошла во второй раз. Она стала ответом на лесные пожары.Несмотря на связанные с пандемией ограничения, к мероприятию присоединились все субъекты Федерации. "В прошлом году было высажено 37 миллионов деревьев, в этом мы достигли 40 миллионов", – отметил замминистра природных ресурсов и экологии – глава Рослесхоза Сергей Аноприенко.В прошлом году в акции участвовало более трех миллионов человек. В этом году коронавирус внес коррективы. Крупные мероприятие с большим числом людей отменили. Тем не менее в высадке деревьев участвовали свыше миллиона человек, включая волонтеров и сотрудников лесничеств.Лидером по количеству высаженных деревьев стала Ленинградская область – около четырех миллионов. В Тюменской области появилось 3,5 миллиона новых саженцев, в Алтайском крае – 3,2 миллиона, в Белгородской области – 2,2 млн.В рамках акции регионы решали и локальные задачи. Так, в Ханты-Мансийском АО высадили кедры на месте лесных пожаров 2012 года. Почву подготовили в 2018 году.В Астраханской области высадили тамарикс, который позволит избежать опустынивания и эрозии почв. В Мордовии лиственницы и ели появились на месте разрушительного урагана.Акция "Сохраним лес" продолжается в южных регионах. 27 ноября в Крыму пройдет финальное мероприятие: участники высадят более восьми тысяч саженцев дуба.К акции могут присоединиться все желающие. Подробную информацию можно получить на сайте сохранимлес.рф.Акцию инициировали Минприроды, Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы. Их поддержала "Молодежка ОНФ".