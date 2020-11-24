Президент Владимир Зеленский обещал украинцам мир в Донбассе. Спустя полтора года конфликт продолжается. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен: глава государства потерял контроль над армией и не способен выполнить предвыборное обещание.

Президент Владимир Зеленский обещал украинцам мир в Донбассе. Спустя полтора года конфликт продолжается. Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров уверен: глава государства потерял контроль над армией и не способен выполнить предвыборное обещание.Политик напомнил, что Зеленский получил всю полноту власти. У него есть пост президента, большинство "Слуги народа" в Верховной раде, ему подконтрольны спецслужбы.С такими полномочиями у него был шанс войти в историю человеком, который принес в Донбасс мир, но он им не воспользовался, констатировал Килинкаров. По его мнению, спустя полтора года у президента не осталось возможностей покончить с конфликтом дипломатическим путем, считает политик.Зеленский потерял контроль над вооруженными силами – теперь там заправляют иностранные спецслужбы, полагает бывший депутат. "Вопрос войны и мира уже не в руках Украины", – заявил Килинкаров в эфире телеканала "Россия-1".Окончание войны в Донбассе было главным предвыборным обещанием Владимира Зеленского. В декабре прошлого года он встречался в Париже с Владимиром Путиным. Стороны договорились о шагах по урегулированию конфликта: обмене пленными, отводе вооружений. Спустя год боевые действия продолжаются.В недавнем интервью журналистке Ксении Собчак бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал Россию "сделать шаг назад" и пойти на уступки по минским соглашениям. Политолог Алексей Чеснаков , что это говорит о слабости украинского лидера и его окружения. Официальный Киев через Богдана просит Москву помочь Зеленскому, полагает эксперт.На Украине уже звучат голоса в пользу отставки Зеленского. Сам президент в интервью BBC заявил, что покинет пост, если ему не удастся добиться мира в Донбассе.