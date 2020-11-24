Надежда Владимировна была опытным наставником и для учителей школы.

В Коврове 22 ноября ушла из жизни Надежда Владимировна Запорожец, заслуженный учитель Российской Федерации.Всю свою жизнь Надежда Владимировна связала с педагогической деятельностью, воспитав не одно поколение школьников достойными людьми. Её ученики вспоминают, как много Надежда Владимировна делала, чтобы сплотить ребят, и сколько неистощимой фантазии и горячего желания помочь своим воспитанникам она вкладывала в работу.Надежда Владимировна была опытным наставником и для учителей школы. Отличник просвещения, человек активной жизненной позиции, пример трудолюбия, добросовестности и оптимизма – такой она останется в нашей памяти.Администрация города Коврова, Совет народных депутатов, коллектив управления образования и школы №9 выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким Надежды Владимировны Запорожец в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой.Говорится в некрологе наадминистрации города.