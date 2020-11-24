24 ноября Российский союз пекарей (объединяет в своих рядах, представителей предприятий индустриального хлебопечения из более чем 40 регионов России) на внеочередном XIV съезде избрал нового президента.

24 ноября Российский союз пекарей (объединяет в своих рядах, представителей предприятий индустриального хлебопечения из более чем 40 регионов России) на внеочередномXIVсъезде избрал нового президента.Правление Российского союза пекарей единогласно рекомендовало на эту общественную должность Алексея Лялина, вице-Президента Российского союза пекарей, Управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «Delavant».Российский союз пекарей принимает во внимание то, что объемы продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России ежегодно снижаются (по данным аналитической компанииBusinesStatза последние пять лет они снизились на 5,4%).«В данной ситуации, - считает Алексей Лялин, надо озабочиваться не столько объемами продаж, сколько качеством, выпускаемой ими продукции».В сторону уменьшения идут не только объемы продаж, но и количество индустриальных хлебопекарных предприятий в России. Если в 1995 году их было порядка 1260, то в 2015 году – не более 750. А на сегодняшний день - около 670. При этом, за последние 15 лет, наблюдался настоящий бум роста пекарен, общее количество которых, по самым приблизительным подсчетам, составляет около 13 тысяч. Объем розничного рынка хлебобулочных изделий в РФ также менялся в сторону увеличения доли пекарен, хотя основную его часть (примерно 70% против 30%) по-прежнему составляет доля индустриальных предприятий.Алексей Лялин такое развитие ситуации также не считает проблемным. Каждый занимает на рынке свою нишу. Выбор делает покупатель, в соответствии со своими потребностями, возможностями и вкусовыми пристрастиями. В пекарнях он видит не конкурентов, а партнеров.Пандемия коронавируса и другие сопутствующие проблемы, как-то рост цен на зерно (соответственно, муку), сырье, в целом, транспортные и иные услуги, повышают важность и необходимость партнерского взаимодействия. Центром такого взаимодействия, считает Лялин, могут и должны стать отраслевые союзы. Российский союз пекарей готов к самому тесному сотрудничеству с самым широким кругом организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, а также другими участниками рынка.Обеспечение качества отечественной хлебобулочной продукции находится в абсолютном приоритете деятельности Российского союза пекарей.Союз рассчитывает на более тесное взаимодействие и участие в исследованиях Роскачества, в проектах и совместных рейдах «народного контроля», в организации и проведении смотров-конкурсов (совместно с Международной промышленной академией).Важнейшей задачей Российского союза пекарей станет оказание помощи его участникам в вопросах подготовки и обучения специалистов, юридической и информационно-рекламной поддержки. Союз готов взять на себя функции Центра по оказанию помощи членам РСП в приобретении сырья и оборудования, предоставлении услугIT-компаний и транспортных компаний.