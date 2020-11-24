24 ноября Российский союз пекарей (объединяет в своих рядах, представителей предприятий индустриального хлебопечения из более чем 40 регионов России) на внеочередном XIV съезде избрал нового президента.
24 ноября Российский союз пекарей (объединяет в своих рядах, представителей предприятий индустриального хлебопечения из более чем 40 регионов России) на внеочередном
XIV
съезде избрал нового президента.
Правление Российского союза пекарей единогласно рекомендовало на эту общественную должность Алексея Лялина, вице-Президента Российского союза пекарей, Управляющего АО «Владимирский хлебокомбинат» и группы компаний «
Delavant
».
Российский союз пекарей принимает во внимание то, что объемы продаж хлеба и хлебобулочных изделий в России ежегодно снижаются (по данным аналитической компании
BusinesStat
за последние пять лет они снизились на 5,4%).
«В данной ситуации, - считает Алексей Лялин, надо озабочиваться не столько объемами продаж, сколько качеством, выпускаемой ими продукции».
В сторону уменьшения идут не только объемы продаж, но и количество индустриальных хлебопекарных предприятий в России. Если в 1995 году их было порядка 1260, то в 2015 году – не более 750. А на сегодняшний день - около 670. При этом, за последние 15 лет, наблюдался настоящий бум роста пекарен, общее количество которых, по самым приблизительным подсчетам, составляет около 13 тысяч. Объем розничного рынка хлебобулочных изделий в РФ также менялся в сторону увеличения доли пекарен, хотя основную его часть (примерно 70% против 30%) по-прежнему составляет доля индустриальных предприятий.
Алексей Лялин такое развитие ситуации также не считает проблемным. Каждый занимает на рынке свою нишу. Выбор делает покупатель, в соответствии со своими потребностями, возможностями и вкусовыми пристрастиями. В пекарнях он видит не конкурентов, а партнеров.
Пандемия коронавируса и другие сопутствующие проблемы, как-то рост цен на зерно (соответственно, муку), сырье, в целом, транспортные и иные услуги, повышают важность и необходимость партнерского взаимодействия. Центром такого взаимодействия, считает Лялин, могут и должны стать отраслевые союзы. Российский союз пекарей готов к самому тесному сотрудничеству с самым широким кругом организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, а также другими участниками рынка.
Обеспечение качества отечественной хлебобулочной продукции находится в абсолютном приоритете деятельности Российского союза пекарей.
Союз рассчитывает на более тесное взаимодействие и участие в исследованиях Роскачества, в проектах и совместных рейдах «народного контроля», в организации и проведении смотров-конкурсов (совместно с Международной промышленной академией).
Важнейшей задачей Российского союза пекарей станет оказание помощи его участникам в вопросах подготовки и обучения специалистов, юридической и информационно-рекламной поддержки. Союз готов взять на себя функции Центра по оказанию помощи членам РСП в приобретении сырья и оборудования, предоставлении услуг
IT
-компаний и транспортных компаний.