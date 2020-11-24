В области подвели итоги реализации федеральной программы и нацпроекта.

Во Владимирской области подведены итоги реализации проекта «Формирование современной городской среды». Как сообщает пресс-служба администрации региона, в текущем году планировалось благоустроить 148 объектов, но за счёт экономии будет выполнено 169. Всего в порядок удалось привести 125 дворовых и 44 общественных пространства. Отмечается, что на в 10 местах работы ещё не завершены.«Наиболее масштабные проекты – это Парк 50-летия Советской власти в Муроме, парк Экскаваторостроителей в Коврове, набережная реки Клязьма в Собинке, сквер по ул. Ленина в Камешкове. Благодаря нацпроекту, в регионе появились автогородок в Судогде, памп-трек в Юрьеве-Польском, Сквер родителей в Коврове», - пояснили в пресс-службе Белого дома.В обладминистрации добавили, что по итогам проведённых общественных обсуждений и голосований в 2021 году намечено благоустроить 36 общественных территорий и 93 придомовых. На эти цели планируется направить 460,7 млн рублей из бюджетов всех уровней.«Чтобы в следующем году успешно выполнить всё запланированное, уже до конца этого года городам и районам необходимо провести торги и заключить контракты на выполнение работ», – отметила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.