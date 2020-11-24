С начала пандемии обладминистрацией проведено 167 проверок во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке.

С апреля 2020 года в общественном транспорте во Владимирской области регулярно проводятся рейды по соблюдению мер по профилактике распространения коронавируса. С начала пандемии проведено 167 проверок во Владимире, Гусь-Хрустальном, Коврове, Муроме, Кольчугино и Собинке, сообщают в обладминистрации.«Среди пассажиров, кондукторов и водителей выявлено 49 нарушений масочного режима. Часть устранена на месте. Составлено 29 административных протоколов. Материалы направлены в районные суды для принятия решений», - пояснили в пресс-службе администрации Владимирской области.Отметим, что нарушение требований влечёт предупреждение или штраф. Гражданам грозит - 1 000 – 30 000 рублей, должностным лицам – 10 000 – 50 000 рублей, предпринимателям, которые работают без создания юрлица – 30 000 – 50 000 рублей. Санкции для юридических лиц – 100 000 – 300 000 рублей.Если по вине ковид-диссидентов заразился другой человек или у человека повторное нарушение, то «ставки» повышаются. Граждан могут оштрафовать на сумму от 15 000 до 50 000 рублей, должностные лица – 300 000 – 500 000, предприниматели и юрлица заплатят - 500 000 – 1 млн рублей или приостановят работу на 90 суток.