Федеральные СМИ сообщают о задержании банды террористов на территории Собинского района. Речь идёт о селе Черкутино, якобы там, на улице Мира, 8 проживала группа экстремистов. По информации

Федеральные СМИ сообщают о задержании банды террористов на территории Собинского района. Речь идёт о селе Черкутино, якобы там, на улице Мира, 8 проживала группа экстремистов. По информации федерального издания “Подъём”, они снимали в этом доме жилье. За бандой оперативники следили в течение 3 недель. Журналисты ссылаются на источники в правоохранительных органах, однако официальной информации от этих