Пользователи социальных сетей сообщают, что в одном из детских садов Советского района Томска одна из сотрудниц заставляла детей мыть унитазы и полы за плохое поведение. Местная ..

Пользователи социальных сетей сообщают, что в одном из детских садов Советского района Томска одна из сотрудниц заставляла детей мыть унитазы и полы за плохое поведение. Местная прокуратура начала проверку.Правоохранители установят, соблюдали ли представители дошкольного учреждения закон и выяснят, имело ли место нарушение прав детей. Если информация из Сети подтвердится, стражи порядка пообещали принять "исчерпывающие меры", сообщает