С начала 2020 года аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Владимир» отработала более 17 тыс. аварийных заявок от жителей региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных заявок снизилось на 20%.

С начала 2020 года аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Владимир» отработала более 17 тыс. аварийных заявок от жителей региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество аварийных заявок снизилось на 20%.Это отчасти объясняется погодным фактором: зимой и весной этого года было теплее, чем в предыдущие годы. Также это показатель качественной работы компании поулучшению надежности сетей и оборудования на фоне роста протяженности обслуживаемых сетей и существенного увеличения количества абонентов, сообщила пресс-служба«Газпром газораспределение Владимир» .Анализ причин аварийных вызовов показал, что чаще всего специалистам аварийных служб приходится устранять неисправности, связанные ссостоянием внутридомовых газовых сетей и внутриквартирного газового оборудования граждан. На эти случаи приходится более 67% выездов аварийных бригад.В результате проведенных специалистами аварийной газовой службы обследований наиболее часто в таких случаях обнаруживаются и устраняются утечки газа из кранов и в резьбовых соединениях внутриквартирной сети и на общедомовых газопроводах, проходящих внутри жилых помещений.Частыми причинами аварийных вызовов являются неисправности бытовых газовых приборов (плит, панелей, горелок, водонагревателей, котлов, конвекторов), а также утечки газа из гибкой подводки к газовым приборам. В 68 случаях причиной нарушений устойчивого газопотребления являлось отсутствие тяги в дымоходах.В 27% случаев от общего количества выездов по аварийным заявкам жителей при тщательных обследованиях сетей и оборудования утечки не обнаруживались.«Вызовы на конкретные адреса, даже если дальнейшие обследования не показывают наличие утечек, не рассматриваются газовой службой как ложные, поскольку при большом количестве информационных сообщений в СМИ о серьезных происшествиях, связанных с газом, понятна обеспокоенность и бдительность граждан. Проведенные в ходе подобных выездов обследования сетей и оборудования также важны с точки зрения профилактики газовой безопасности. Лишь в 194 случаях звонки (как правило, от неизвестных лиц) были квалифицированы как ложные вызовы – отметила начальник Центральной диспетчерской службы компании «Газпром газораспределение Владимир» Наталья Миронова.