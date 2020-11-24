Интервью бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана российской журналистке Ксении Собчак говорит о скором крахе команды украинского лидера. С такой оценкой выступил политолог Алексей Чеснаков.

Интервью бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана российской журналистке Ксении Собчак говорит о скором крахе команды украинского лидера. С такой оценкой выступил политолог Алексей Чеснаков.Во время интервью Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал его "сделать шаг назад". Речь шла о переподписании минских соглашений. Украина до сих пор не выполнила ни один из пунктов.Призыв Богдана к Путину говорит о слабости президента Зеленского и его соратников, считает Чеснаков. Подобные заявления политолог трактует как "попытку спасти шкуру Зеленского".По мнению эксперта, украинское руководство через Богдана умоляет Путина помочь Зеленскому. Чеснаков напомнил, что в декабре исполнится год саммиту в Париже, где президенты России и Украины договорились об урегулировании в Донбассе.Но за год Киев не сделал ничего. Поэтому Зеленскому придется признаться, что он не в состоянии добиться мирного урегулирования, пишет Чеснаков в своей колонке на портале "Актуальные комментарии"."Для Путина сейчас нет никакого смысла ослабить свою коронную хватку и "делать шаг назад", – убежден политолог.Андрей Богдан стал главой офиса Владимира Зеленского в мае 2019 года. На высокой должности он пробыл до февраля 2020 года.В недавнем интервью изданию "Украинская правда" Богдан заявил, что Зеленский не думает о втором сроке. Главное для нынешнего президента – удержаться до конца первого, считает он.