Коллеги выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким Надежды Владимировны в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой.

Пресс-служба ковровской мэрии сообщает, что 22 ноября ушла из жизни заслуженный учитель страны Надежда Владимировна Запорожец.Надежда Владимировна воспитала не одно поколение ребят. Её ученики вспоминают, что она уделяла особое внимание сплочению класса. Неистощимая фантазия и горячее желание помочь своим воспитанникам - всё это про неё.Надежда Владимировна наставляла и своих коллег - педагогов.«Человек с активной жизненной позицией, пример трудолюбия, добросовестности и оптимизма – такой она останется в нашей памяти», - пишут в администрации Коврова.Коллеги выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким Надежды Владимировны Запорожец в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой.