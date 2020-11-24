Замглавы исполкома Общероссийского народного фронда (ОНФ) Игорь Кастюкевич в рамках акции #МыВместе передал Иркутской области тесты на выявление коронавируса. Их получили два медицинских учреждения.

Замглавы исполкома Общероссийского народного фронда (ОНФ) Игорь Кастюкевич в рамках акции #МыВместе передал Иркутской области тесты на выявление коронавируса. Их получили два медицинских учреждения.Ситуация с коронавирусом в Иркутской области остается тяжелой. Тесты на выявление инфекции помогут региону в борьбе с пандемией COVID-19.Тесты получили два медучреждения Иркутска: областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и Иркутский диагностический центр. Им передали по пять тысяч наборов для выявления коронавируса.Главврач областного областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Плотникова напомнила, что было критическое время, когда тесты заканчивались. По ее словам, с переданными тестами медики уже работали, они качественные.Сейчас одна из главных проблем – дефицит тест-систем, отметил главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков. "Есть задача увеличения тестирования, и эти тесты, конечно, очень помогут", – уверен он.Наборы для выявления коронавируса в медицинские учреждения передал замглавы исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич. По его словам, еще тысячу тестов отправят в отдаленные районы."Кроме того, достигнута договоренность с главными врачами, мы будем им помогать по мере сил и возможностей", – сказал общественник.В рамках проекта #МыВместе волонтеры помогают медикам, участвуют в перепрофилировании клиник под ковид-госпиталя, доставляют продукты и лекарства на дом.