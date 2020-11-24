Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Королева А.П., связанная с присвоением и растратой денежных средств в особо крупном размере.По версии следствия, Королев А.П., используя свои полномочия генерального директора ООО «Владимиртеплогаз», в 2019г. создал условия для неправомерной выплаты ему, а также иным руководителям организации премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за год (годовое вознаграждение работникам). В частности, фигурант утвердил в обход действующего порядка оценки эффективности работы сотрудников новое Положение «О порядке труда и материальном стимулировании работников ООО «Владимиртеплогаз».После этого, в сентябре 2020г. на заседании Совета директоров указанного ООО Королев А.П. незаконно согласовал выплату премий для руководящего звена «Владимиртеплогаза» в сумме более 3 млн. рублей, чем причинил материальный ущерб Администрации Владимирской области в особо крупном размере.В ноябре 2020г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении Королева А.П. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России.Фигуранту предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.