Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам региональных ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по материалам региональных ФСБ и МВД возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего генерального директора ООО «Владимиртеплогаз» Александра Королёва. Он подозревается в присвоении и растрате чужого имущества, вверенного ему, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, в сентябре 2020 года Королёв, используя