Пенсионерка напала на полицейского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в автобусе, который страж порядка остановил для проверки наличия у пассажиров средств защиты от ..

Пенсионерка напала на полицейского в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в автобусе, который страж порядка остановил для проверки наличия у пассажиров средств защиты от коронавируса.Одна из женщин ехала без маски. Правоохранитель попытался зафиксировать административное правонарушение, но провинившаяся набросилась на него с кулаками. Женщину задержали и доставили в полицейский участок, где в ходе досмотра она еще несколько раз ударила стража порядка. В результате на нее завели уже уголовное дело о применении насилия и оскорбления в отношении сотрудника правоохранительных органов, сообщает телеканал "".