Оперативники изъяли из незаконного оборота мефедрон и марихуану, общей массой более 900 граммов.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области в результате успешно проведенных оперативных мероприятий задержан 44-летний житель Ковров. Мужчина подозревается в причастности к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств.В автомобиле и на территории дачного участка задержанного оперативники обнаружили и изъяли весы, мобильные телефоны, полимерные пакеты и другие упаковочные материалы. Здесь же полицейские обнаружили синтетическое наркотическое средство «мефедрон», массой 493,81 грамма и 428,1 грамма марихуаны.По имеющейся информации, изъятые запрещенные вещества предназначались для сбыта через «тайники-закладки» на территории Владимирской и Нижегородской областей.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п «г» ч.4 ст. 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения фигурантом запрещенных веществ, проводится проверка на его причастность к совершению аналогичных преступлений.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.