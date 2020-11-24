Лизинговая поддержка фермеров увеличиться. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора. С рабочим визитом Александр Ремига приехал в Суздальский район, где на примере одного из

Лизинговая поддержка фермеров увеличиться. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора. С рабочим визитом Александр Ремига приехал в Суздальский район, где на примере одного из предприятий посмотрел, как реализуется инвестпроект по поддержке агропромышленного комплекса. ( Суздальский р-н, с. Весь ) Общий объем инвестиций в хозяйство – около двухсот миллионов рублей. Из них 70-т предприятие получило по