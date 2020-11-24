Андрей Шохин вручил ведомственную награду учителю математики Ирине Исаевой. В Министерстве просвещения педагога отметили нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения

Андрей Шохин вручил ведомственную награду учителю математики Ирине Исаевой. В Министерстве просвещения педагога отметили нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Андрей Шохин, глава города Владимира: Заслуженная награда своему коллеге, учителю математики – не побоюсь так сказать. Я тоже по диплому – учитель математики и физики. Очень благородное дело. Вы – огромная молодец.