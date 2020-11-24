По неподтверждённым данным, спецоперация проходила в селе Чекутино.

24 ноября издание , без ссылки на официальные источники, опубликовало материал о задержании в селе Черкутино группы террористов. Якобы, преступников поймали на улице Мира, где они снимали жильё.Позже коллеги из , опираясь на свой источник, рассказали, что сегодня в 6:00 дом, в которым жили злоумышленники, эвакуировали. Работали пойманные в местном кафе «Минутка».Местные жители сообщают, что силовики обыскивали подвалы, сараи и дома в селе, а за убежищем экстремистов следили более трёх недель.В правоохранительных органах редакции «АиФ Владимир» информацию о задержании банды пока не подтвердили. Информация уточняется. Следите за нашими публикациями.