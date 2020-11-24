Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил 30 000 рублей. Похищенное имущество изъято.

Суздальские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи металлических ворот. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В начале ноября в ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже металлических ворот. Сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что конструкция, подготовленная к установке, находилась на территории строящегося частного дома. Сумма причиненного ущерба составила 30 000 рублей.Полицейские установили, что ворота были сданы в одну из скупок металлолома. По подозрению в причастности к совершению кражи задержали неработающего 46-летнего местного жителя. Он пояснил, что приехал на участок ночью и увез ворота, впоследствии сдав их в скупку.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное имущество изъято.