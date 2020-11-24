Оно позволяет оформлять электронные документы о ДТП даже при наличии разногласий у водителей.

В России начало работать мобильное приложение "Помощник ОСАГО". Оно позволяет оформлять электронные документы о ДТП даже при наличии разногласий у водителей, – сообщили в Российском союзе автостраховщиков.Ранее при разногласиях водители должны были заполнить совместное бумажное извещение об аварии, а приложением можно было воспользоваться для её фотофиксации.Отмечается, что теперь процедура оформления занимает около 15 минут. Часть данных о документах для извещения – водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО – поступят из личного кабинета водителя на портале госуслуг и из базы АИС ОСАГО.Участникам останется только проверить их правильность и сделать фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести другие данные, требуемые для составления извещения о ДТП."Радио России-Владимир"