Из 10 участников Всероссийской акции «Оставайся донором», шесть человек стали донорами впервые.

В рамках Всероссийской акции «Оставайся донором» владимирская «Молодёжка ОНФ» продолжает сдавать кровь на станции переливания крови в областном центре.За два дня они сдали почти пять литров плазмы.«К нашей акции подключились волонтёры «Культуры». Из 10 участников, шесть человек стали донорами впервые», - отметила координатор команды «Молодежка ОНФ» в регионе Алёна Бойкова.За два дня проведения акции - 20 и 21 ноября - удалось сдать почти 5 литров крови.«Я всегда хотела спасти чью-то жизнь, в детстве я хотела стать врачом, но не получилось. Всё-таки я нашла способ, как можно помочь людям в период пандемии коронавируса - сдать кровь. Ещё одна причина, по которой я стала донором – это моя бабушка, пример для подражания. Она является почётным донором», – пояснила участница акции Анастасия Аксёнова.Напомним, что перед тем как отправиться на станцию переливания необходимо соблюдать диету: исключить из рациона жирную, жареную пищу и часть молочных продуктов, а также быть здоровым, не принимать антибиотиков, не пить и не курить за трое суток до дня сдачи.Помните, один донор может спасти до трёх человек.