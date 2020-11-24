Девяти ресторанам и отелям выдан федеральный знак качества.

В Суздале знаком качества проекта «Гастрономическая карта России» отметили девять организаций гостиничного бизнеса и общепита. Сертификаты качества рестораторам вручили в рамках международного форума автотуризма и караванинга.Среди них:- фабрика «Покровский пряник» в Петушинском районе, на счету которой более 200 наименований пряников;- агротуристический комплекс «Богдарня» из Петушинского района, который производит сыры и молочные продукты, мясные деликатесы и хлеб;- трактир «Околица» в гостинично-ресторанном комплексе «Русская деревня» во Владимире. Среди его преимуществ - соленья, выпечка, хлеб, а также печная кухня – каши, щи, уха;- ресторан «Улей» и «Лепота» в гостиничном комплексе «Пушкарская слобода» в Суздале. Здесь посетилели любят полакомиться соленьями, ухой, выпечкой, медовухой;- ресторан «Гостиный двор» и кондитерская в Суздале. В меню напитки, соленья, мясные деликатесы, мини-десерты, каши;- семейный ресторан «Гнездо пекаря» - город Суздаль. Здесь гостей интересуют настойки, выпечка и хлеб, щи;- ресторан «Огурец» из Суздаля запомнился своими настойками, выпечкой, кашами и соленьями;- ресторан «Круча» парк-отеля «Вознесенская слобода» в областном центре. Здесь подают мясные блюда, выпечку, паштеты.Рестораны и заведения с 2017 года, с момента старта проекта «Гастрономическая карта России», принимали участие в мероприятиях, фестивалях, тестированиях и проработке методологии.Владимирские заведения прославились такими блюдами как фермерское оливье с бужениной; холодец и студень из мяса, томлённого в печи; солёные огурцы и грибы; тоболка и вареники с огуречной начинкой; каши и супы из печи; пироги с необычными начинками; всевозможные настойки; хреновуха и медовуха; чипсы из гречки; рыбная и мясная кулебяки по авторскому рецепту от шеф-повара; моченые яблоки и варенье из огурцов.Узнать лучшие заведения можно будет по наклейке на двери «Гастрономическая карта России-2020». Также ресторанам и отелям сделают специальный QR-код, с помощью которого туристы смогут ознакомиться с меню.Владимирская область третей попала на гастрономическую карту России. Аналогичным знаком качества отмечены 11 заведений Мурманской области и 7 в Кузбассе. Следующие на очереди – Алтай и Рязанская область. Сертификат выдаётся на два года.Напомним, что ранее Суздаль получила почётное звание лучшего города гостиничного бизнеса.