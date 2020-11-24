Активисты считают, что ведомство не разработало необходимых мер по контролю за ходом работ и обслуживанием линии со стороны подрядных организаций.

Владимирское отделение «ОНФ» обратилось к председателю правления ОАО «РЖД» Олегу Белозёрову с просьбой провести служебную проверку в отношении начальника Горьковской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба «народного фронта».Причина обращения – и разлив мазута на почти 10 000 квадратных метрах земли.«Только по счастливой случайности жертв не оказалось больше. На этом участке магистрали ходят «Ласточка», «Стриж», «Сапсан». Масса пассажирских поездов значительно меньше грузовых, поэтому количество жертв могло исчисляться десятками. Уточнение этой детали крайне важно при расследовании трагедии», – отметили эксперты реготделения «фронтовиков».По мнению общественников, Горьковская железная дорога не разработала необходимых мер по контролю за ходом работ и обслуживанием линии со стороны подрядных организаций.Добавим, что активисты написали также Приволжскому транспортному прокурору Дмитрию Коношу. Прокуратуру они просили проверить всех подрядчиков, которые обслуживали и ремонтировали пути в обозримый исторический период.Ранее редакция «АиФ Владимир» сообщала, что на месте аварии в ежедневном режиме работают специалисты Горьковской ж/д. На утро 23 ноября с места ЧП вывезено сошедших с рельс 20 цистерн и почти , на который вылились нефтепродукты.