Идея особо отметить самоотверженный труд врачей и медработников появилась в первые месяцы пандемии.

Владимирских медиков за особые заслуги наградят медалью "За медицинскую доблесть". Соответствующий закон внесен в облпарламент большинством фракций. Медаль будет носить имя легендарного хирурга Орлова. Его рельефный портрет украсит аверс медали. Предполагается, что медики будут получать и премию.Идея особо отметить самоотверженный труд врачей и медработников появилась в первые месяцы пандемии. Среди депутатов инициатива учредить специальную награду нашла единодушную поддержку. В работу включились представители разных фракций. Документ стал результатом совместного труда.