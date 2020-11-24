Школьники Владимира и области, получившие и пополнившие Транспортную карту, могут пользоваться электронным проездным на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс».

Школьники города Владимира и области, получившие и пополнившие Транспортную карту, могут пользоваться электронным проездным на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс».Оператор Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в городе Владимире, компания «Ситикард», в ноябре начала прием заявлений для оформления Транспортных карт школьников.Оформить Транспортную карту школьника можно с помощью online сервиса на главной странице сайта https://siticard.ru/. После оформления транспортной карты школьника на электронную почту заявителя придет письмо с уведомление о статусе изготовления Транспортной карты школьника.Электронная Транспортная карта школьника имеет ряд очевидных преимуществ перед «бумажным» проездным для школьников, действовавших ранее. Школьнику не придется носить с собой наличные деньги и документы, подтверждающие его права на льготный проезд. Кроме того, в отличие от «бумажного» проездного, который было необходимо приобретать ежемесячно, электронная Транспортная карта школьника оформляется один раз.Получив Транспортную карту школьника, достаточно просто пополнить ее на сумму проездного билета (в настоящее время — 300 рублей в месяц) в любом отделении Почты России, киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард» (работает только на устройствах Android) или на сайте оператора (https://siticard.ru/services/balance/).Например, вы оформили и получили Транспортную карту школьника в ноябре. А пока вы ожидали ее оформления, ваш ребенок ездил по «бумажному» проездному билету. После получения и пополнения Транспортной карты школьника на сумму проездного билета, ваш ребенок может оплачивать ею свой проезд в любом владимирском троллейбусе, начиная с декабря.