Школьники Владимира и области, получившие и пополнившие Транспортную карту, могут пользоваться электронным проездным на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс».
Школьники города Владимира и области, получившие и пополнившие Транспортную карту, могут пользоваться электронным проездным на всех троллейбусных маршрутах АО «Владимирпассажиртранс».
Оператор Автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП) в городе Владимире, компания «Ситикард», в ноябре начала прием заявлений для оформления Транспортных карт школьников.
Оформить Транспортную карту школьника можно с помощью online сервиса на главной странице сайта https://siticard.ru/. После оформления транспортной карты школьника на электронную почту заявителя придет письмо с уведомление о статусе изготовления Транспортной карты школьника.
Электронная Транспортная карта школьника имеет ряд очевидных преимуществ перед «бумажным» проездным для школьников, действовавших ранее. Школьнику не придется носить с собой наличные деньги и документы, подтверждающие его права на льготный проезд. Кроме того, в отличие от «бумажного» проездного, который было необходимо приобретать ежемесячно, электронная Транспортная карта школьника оформляется один раз.
Получив Транспортную карту школьника, достаточно просто пополнить ее на сумму проездного билета (в настоящее время — 300 рублей в месяц) в любом отделении Почты России, киоске «Роспечать», с помощью мобильного приложения «Ситикард» (работает только на устройствах Android) или на сайте оператора (https://siticard.ru/services/balance/).
Например, вы оформили и получили Транспортную карту школьника в ноябре. А пока вы ожидали ее оформления, ваш ребенок ездил по «бумажному» проездному билету. После получения и пополнения Транспортной карты школьника на сумму проездного билета, ваш ребенок может оплачивать ею свой проезд в любом владимирском троллейбусе, начиная с декабря.