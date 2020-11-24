В основном это работа в больнице и на почте.

С ноября в Суздальской райбольнице проходят альтернативную гражданскую службу три «призывника». Двое из Мурома и один из Меленковского района. Всего «на посту» новобранцы пробудут на девять месяцев дольше, чем в вооружённых силах - 21 месяц. Рабочий день у них с 8:00 до 17:00.«Дополнительные рабочие руки больнице всегда нужны. Ребята трудятся разнорабочими. Сейчас убирают снег и мусор на прибольничной территории, посыпают солью дорожки. Подумываем над тем, чтобы поручить им проведение бесконтактной термометрии на входе в медучреждение», - рассказал главврач Дмитрий Айбятов.В больнице отмечают дисциплину «альтернативщиков». Претензий к ребятам нет. Все трое проживают в общежитии и имеют свободный выход в город. В выходные им разрешено ездить домой.Справочно:Сейчас во Владимирской области альтернативную гражданскую службу проходят 17 человек. Большинство из них работает в отделениях почтовой связи.