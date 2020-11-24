В центре внимания - социальная защита. Депутаты Законодательного собрания рассмотрели 18 законопроектов. Среди них - нововведение, призванное помочь детям-инвалидам. Какие ещё льготы предусмотрены новыми законами -об этом в нашем репортаже.

центре внимания - социальная защита. Депутаты Законодательного собрания рассмотрели18законопроектов. Среди них - нововведение, призванное помочьдетям-инвалидам. Какие ещё льготы предусмотрены новыми законами -об этомв нашем репортаже.Дети-инвалиды получат право на внеочередное обслуживание в медучреждениях - новый законопроект, инициаторами которого выступили председатель Заксобрания Владимир Киселёв и вице-спикер облпарламента Вячеслав Картухин. В августе этого года Киселёв встретился с активистами общественной организации "Дети-ангелы". Родители детей-инвалидов обратились с просьбой - она и легла в основу законопроекта. Теперь специалисты департамента здравоохранения совместно с главными врачами больниц должны проследить , чтобы закон работал без сбоев и ущемления интересов других пациентов.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- И морально тяжело, и физически тяжело родителям, да и самим детям, которые ограничены в возможностях. Им и так тяжело, а когда они ещё вынуждены стоять в общей очереди, это невыносимо.Льготы по оплате коммунальных платежей теперь получат не только учителя, но и директора, и завучи сельских школ. Соответствующий закон уже принят - до этого момента их льготы были ограничены социальными нормами. По предварительным расчетам, поддержку получат двести руководителей.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Не секрет, что в малокомлектных сельских школах директор, как правило, исполняет множество функций, не только административную. Он и педагог, он и завхоз. И многое на себе, что называется, тащит, в таких небольших школах. Поэтому мы, посоветовавшись с педагогическим сообществом, с профсоюзом работников образования,внесли изменения в наше областное законодательство.Закон о запрете продажи несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции,действовавший во Владимирской области- отменён. Теперь на всей территории страныдействует федеральный закон, принятый Госдумой.Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области (фракция "Единая Россия"):- Мы 11 месяцев тому назад во Владимирской области запретили продажу вот этих, так называемых снюсов. И очень хорошо, что наши федеральные коллеги сейчас поддержали нашу инициативу, и такое решение принято на федеральном уровне.Закон о безнадзорных животных принят, но только в первом чтении. Всё дело в том, что основными полномочиями по размещению и содержанию "бродяжек" хотят наделить муниципалитеты. Но в 33-м регионе нет ни одного приюта, соответствующего нормам законодательства. Больше 20-ти миллионов рублей, выделенных в этом году на их строительство, остались неосвоенными. Законопроект требует серьёзной доработки - эффективной схемы у департамента ветеринарии пока нет.Мария Городская. "Вести-Владимир".