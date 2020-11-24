Об основных параметрах главного финансового документа региона рассказал председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.

Депутаты Законодательного собрания Владимирской области накануне в первом чтении приняли бюджет на 2021-ый и последующие два года. Об основных параметрах главного финансового документа региона рассказал председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике Михаил Максюков.