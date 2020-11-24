За допущенные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области провело внеплановую проверку на убойных пунктах в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. В результате были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства.Так не были определены: периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции технологических оборудования и инвентаря. Не ведется документация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства.Также на рабочем месте ветсанэксперта отсутствовала сигнальная кнопка. Нет специальных промаркированных емкостей для мойки и дезинфекции фартуков и нарукавников. В производственных и вспомогательных помещениях на территории убойных пунктов обнаружены мухи.За допущенные нарушения в отношении индивидуальных предпринимателей составлены протоколы. Выданы предписания об устранении выявленных нарушениях, которые находятся на контроле.Фото из открытых источников.