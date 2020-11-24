В компании прокомментировали возбуждение уголовного дела против Александра Королёва.

Ранее , что против генерального директора «Владимиртеплогаза» возбудили уголовное дело по статье «присвоение и растрата чужого имущества с использованием служебного положения». В компании прокомментировали информацию, опубликованную на сайте следственного комитета региона.«Содержательная часть пресс-релиза начинается со слов «По версии...». Пока можно говорить исключительно об этом. В РФ только одна инстанция устанавливает виновность и, как нередко бывает, невиновность человека, это суд. Речь не о «внеплановой премии». Александр Королёв и другие упомянутые сотрудники были премированы Обществом на основе выполнения годовых ключевых показателей эффективности. Один из которых, к примеру – увеличение дохода компании. Мы можем предполагать, что речь идёт об оформлении данного вознаграждения, а не о факте премирования сотрудника за выполнение показателей», – .Говоря о первых строчках пресс-релиза, в компании ничего не упомянули о . Цитируем её: .Однако, устананавливать правомерность действий Александра Королёва, конечно, будет суд, если до него дойдёт.