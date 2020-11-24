Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 84-летнюю женщину.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга – 124 человека.Ковид диагностирован ещё у 78 жителей Костромы. Десять новых случаев выявлено в Галиче и Галичском районе, а также в Костромском районе. Восемь инфицированных прибавилось в Нерехте и Нерехтском районе, семь в Волгореченске и шесть в Шарье. По три новых случая заражения зарегистрировано в Макарьеве и Макарьевском районе, Буе и Буйском районе. По два пациента прибавилось в Сусанино, Пыщуге, Красносельском и Антроповском районах, по одному выявлено в Вохме, Нее, Кадые, с. Георгиевское, Островском. Ещё два человека, у которых обнаружен коронавирус, прибыли в Костромскую область в командировку.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 84-летнюю женщину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 574 человек. Вылечить удалось 7335 пациентов. В стационарах находится 725 жителей региона, из них 365 с диагнозом ковид. На дому лечится 2693 человека.