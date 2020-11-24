Выписаны из больниц 205 пациентов.

Как сообщает федеральный оперштаб, за прошедшие сутки во Владимирской области выявлено 129 человек заразившихся коронавирусом. Выписаны из больниц 205 пациентов. Всего за период пандемии выздоровело 9 936 жителей региона.Новые случаи заболевания ковидом по области распределились следующим образом: 26 пациентов прибавилось во Владимире, 17 в Гусь-Хрустальном, 16 в Муромском, 9 в Ковровском, 8 в Суздальском, 7 в Меленковском, 6 в Вязниковском, 6 в Юрьев-Польском, 5 в Кольчугинском, 5 в Киржачском, 4 в Камешковском, 4 в Собинском 3 в Александровском, 3 в Селивановском, 3 в Гороховецком районах, 3 в ЗАТО Радужный, 2 в Судогодском, 2 в Петушинском районах.Всего за период двух волн коронавируса в городах и районах численность заболевших выглядит так: 2234 во Владимире, 1758 в Гусь-Хрустальном, 1445 в Муроме, 1018 в Ковровском, 946 в Петушинском, 910 в Александровском, 622 в Вязниковском, 536 в Юрьев-Польском, 487 в Собинском, 439 в Кольчугинском, 361 в Суздальском, 322 в Меленковском, 302 в Гороховецком, 285 в Селивановском, 226 в Камешковском, 213 в Судогодском, 186 в Киржачском районах, 150 в ЗАТО Радужный.Общая численность заболевших в 2020 году составляет – 12440 человек.Скончались от коронавируса – 290 владимирцев.В России за сутки выявлено 24 326 новых случаев заражения Covid-19.