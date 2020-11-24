В Госдуму внесен законопроект, разрешающий забирать материнский капитал из Пенсионного фонда России, который был направлен на накопительную часть пенсии. В документе отмечается, что взять сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления.

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий забирать материнский капитал из Пенсионного фонда России, который был направлен на накопительную часть пенсии. В документе отмечается, что взять сертификат из ПФР можно будет в течение полугода после подачи заявления.Данную законодательную инициативу прокомментировал экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин. Он считает, что средства материнского капитала забирать не стоит – это большой риск. По мнению эксперта, это может привести к тому, что россияне потеряют выплаты.Калугин сообщил, что пока непонятно, как можно будет возвращать средства маткапитала из ПФР, ведь выплата производится из бюджета России, а пенсии – из фонда. Аналитик предполагает, что большие деньги будут потрачены на текущее потребление и никаких выплат в будущем не будет.Экономист напомнил, что материнский капитал чаще всего тратят на покупку жилья или обучение ребенка. Отметим, выплата в 2021 году будет проиндексирована на 3,7%, ее размер на первого ребенка составит 483 882 рублей, на второго – 639 432 рублей.В октябре 2020 года премьер-министру России Михаилу Мишустину предложили переименовать выплату в "семейный капитал" и расширить его применение. Например, оплачивать услуги ЖКХ, капремонт, покупку автомобиля и бытовой техники.– форма государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Она оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Цели расходования материнского капитала определяются законодательством России.