Житель Коврова подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. 44-летний мужчина организовал цех по фасовке запрещенных веществ на своей даче. Полицейские обнаружили и

Житель Коврова подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. 44-летний мужчина организовал цех по фасовке запрещенных веществ на своей даче. Полицейские обнаружили и изъяли в автомобиле подозреваемого и на его дачном участке весы, мобильные телефоны, полимерные пакеты и другие упаковочные материалы. Помимо принадлежностей для фасовки у мужчины нашли наркотики: синтетическое наркотическое средство «мефедрон», массой 493,81