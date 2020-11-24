Сотрудники полиции занялись поисками жительницы Москвы, которая на несколько дней заперла своего ребенка в квартире без еды и воды, передает . Курящий на лестничной площадке сосед услышал ..

Сотрудники полиции занялись поисками жительницы Москвы, которая на несколько дней заперла своего ребенка в квартире без еды и воды, передает . Курящий на лестничной площадке сосед услышал просьбы мальчика о помощи. Он просил еды, но не хотел, чтобы вызывали правоохранителей. Однако соседи все-таки обратились и к МЧС, и к полиции, и к врачам.Спасатели вскрыли дверь, а скорая помощь доставила ребенка в больницу. Местоположение матери неизвестно. Соседи рассказывают, что она и раньше уходила из дома и оставляла мальчика в одиночестве, однако возвращалась через два-три дня.