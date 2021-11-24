По состоянию на 24 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 24 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 70 процентов из них занято (1621), свободны 694 койки.54233 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 131 человек.За период наблюдения в области отмечено 2432 летальных случая, за сутки скончались 9 человек.Напомним, во Владимирской области 24 ноября зафиксировано 318 случаев заболевания коронавирусом, всего за время пандемии коронавирусный диагноз получили 70566 жителей Владимирской области.