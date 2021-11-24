На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 ноября лабораторно подтверждено 318...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 ноября лабораторно подтверждено 318 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.70 - во Владимире39 - в Гусь-Хрустальном районе39 - в Ковровском районе38 - в Муромском районе15 - в Вязниковском районе15 - в Суздальском районе14 - в Петушинском районе14 - в Александровском районе13 - в Юрьев-Польском районе13 - в Киржачском районе12 - в Кольчугинском районе8 - в Камешковском районе8 - в Собинском районе7 - в Меленковском районе6 - в Гороховецком районе4 - в Судогодском районе3 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 70 566 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).