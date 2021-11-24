В декабре будет отмечаться 80-летие битвы за Москву, в ходе которой контрнаступление советских...

В декабре будет отмечаться 80-летие битвы за Москву, в ходе которой контрнаступление советских войск положило начало коренному перелому в Великой Отечественной войне. В честь этой даты Правительство Москвы учредило памятный нагрудный знак, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Среди наших земляков, удостоенных памятного нагрудного знака «80 лет битвы за Москву», – Тамара Николаевна Веденеева. На фронт она попала в самом начале войны. Через 6 месяцев «учебки» её отправили в войска противовоздушной обороны охранять небо нашей столицы. Она хорошо помнит подробности судьбоносных операций Московской битвы. После войны Тамара Николаевна всю жизнь проработала учителем, воспитала не одно поколение учеников. В её жизни было множество наград и поощрений, но самые дорогие – это «Медаль Жукова» и «За оборону Москвы».Екатерина Михайловна Борисова – ещё одна героиня, удостоенная юбилейного нагрудного знака. Родилась в Тверской области в многодетной семье. Вместе с сёстрами окончила медицинское училище, получение аттестата совпало с началом Великой Отечественной войны. Катю направили на медицинское обслуживание студентов, копающих оборонительные рвы, а позже перевели старшей медсестрой в госпиталь им. Н.Э. Баумана, который с декабря 1941 года начал принимать раненых. В течение первых двух недель на развёрнутые 500 коек поступило около тысячи человек. Девушка работала операционной медсестрой и в других госпиталях Москвы. После окончания войны Екатерина Михайловна вышла замуж, переехала с семьёй во Владимир, где продолжила работать в медицинских учреждениях. Награждена медалью «Ветеран труда».Екатерина Степановна Романова родилась в деревне Раменье Суздальского района в многодетной семье. По рассказам ветерана, «родители много работали, жили как все, в доме почти ничего и не было». Однако семью раскулачили и сослали за Урал. Реабилитировали родителей лишь в 1996 году. Долгожительница вспоминает: «Отец успел меня со старшей сестрой отправить в Москву к нашей тёте. Он хоть и был неграмотным, понимал, что без образования выжить будет трудно. Чтобы не пропасть, нужно учиться». Катерина окончила техникум, получив специальность медицинской сестры, и с июня 1941 года стала служить во владимирском госпитале. В скором времени её направили в Наро-Фоминск, а затем в Белосток, на Второй Белорусский фронт. Катюша, как её ласково называли раненые, работала операционной медсестрой, за время войны помогла спасти сотни жизней, выхаживая раненых, сдавая свою кровь. День Победы Екатерина Степановна встретила в Германии, а до 1951 года лечила советских солдат в эвакогоспиталях на территории Польши. Ветеран труда, отличник здравоохранения, награждена орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германией».