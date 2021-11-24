Спустя 60 лет после объявления кампании по насаждению кукурузы, мечту Никиты Хрущева исполнил климат.

Из-за неустойчивой погоды летом 2021 года в сельскохозяйственной сфере Владимирской области на части посевных площадей погиб урожай. В частности, регион недополучил примерно 30% урожая зерновых культур. Но при этом урожайность была хорошая – 23ц/га, и это подравняло общие итоги года. К тому же удалось добиться рекордных показателей в других сферах агро-промышленного комплекса. Об этом на брифинге в пресс-центре администрации Владимирской области сообщил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Например, впервые удалось вырастить кукурузу, урожайность составила 50 ц/га. Эта южная культура во Владимирской области не вызревала, но вот, как сказал Демидов, движение климата позволило сделать региону хороший задел для развития растениеводства.Особенно порадовали региональную исполнительную власть малые формы хозяйствования на селе – крестьянские фермерские хозяйства. Они тоже отличились в плане выращивания нетрадиционных для наших широт бахчевых культур. Причем все выращенные ими кабачки и тыквы ушли в переработку. Демидов отметил КФХ Вязниковского и Юрьев-Польского районов – как лидеров по выращиванию овощной продукции в открытом грунте.По итогам страды заготовлено более 1 млн всех видов грубосочных кормов. Это на 20% меньше показателя прошлого года, но опасений по обеспеченности животных кормами на зиму нет. Видя ситуацию с кормами по всей России, Правительство выделило из федерального бюджета средства на дополнительные закупки не только кормов, но также премиксов и витаминных добавок. Во Владимирскую область на эти цели поступило 169 млн рублей – все они будут направлены в сельхозорганизации региона до конца года.Рекордным стал и общий объем финансирования на сферу АПК Владимирской области - 2 млрд 110 млн рублей (+37% к первоначальному бюджету на 2021 год). В 1,5 раза выросла капитализация «Владимирагролизинга». Его дальнейшая докапитализация позволит к 2025 году довести объём средств до 2,5 млрд рублей. А значит – для региональных аграриев станет возможным приобретение в лизинг не только техники и оборудования, но и племенного скота.