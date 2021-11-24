Финансист поделился с журналистами рассказом о своей карьере и переходе к частному инвестированию. Он не раз входил в десятку лучших финансовых директоров РФ по версии ИД «Коммерсант». А по ..
Финансист поделился с журналистами рассказом о своей карьере и переходе к частному инвестированию. Он не раз входил в десятку лучших финансовых директоров РФ по версии ИД «Коммерсант». А по версии Института Адама Смита и журнала «Карьера» считался лучшим финансовым директором страны.
Он начал трудовую деятельность на Владимирском тракторном заводе после того, как, получив диплом МГУ, поработал в вузе. Там он достаточно быстро занял должность заместителя гендиректора по экономике. В 1989 году он поступил на учебу в Гарвард, совмещая ее со стажировкой в консалтинговой компании. Это способствовало изучению бизнеса изнутри - какие проблемы приходится решать и какова связь производства с маркетингом.
Когда не стало Советского Союза, студентам оказалось практически некуда возвращаться. Из-за чего Бакалейник решил принять предложение и прийти на работу в Международную финансовую корпорацию (International Finance Corporation, IFC ), которая входит во Всемирный банк. Сначала IFC помогала проводить отдельные проекты по приватизации в СССР. В 1994 году, покинув IFC, он возглавил Владимирский тракторный завод. Еще спустя три года Бакалейнику поступило предложение от бывшего коллеги принять участие в создании Тюменской нефтяной компании (ТНК), примерив на себя роль финансового директора. Когда разрешился конфликт корпорации с «Нижневартовскнефтегазом», был установлен контроль над дочерними предприятиями, налажено производство и сформирована успешная финансово-экономическая модель производства. Постепенно начались рост цен на нефть, становление постсоветской экономики. ТНК начали интересоваться западные банки и нефтяные корпорации - Вritish Petroleum (BР), Texaco.
По словам Бакалейника, советское нефтедобывающее предприятие удалось успешно преобразовать в коммерческую нефтяную компанию полного цикла, представляющую интерес для международных банков, трейдеров, других нефтяных компаний. На протяжении долгого времени ТНК являлась лучшей нефтяной компанией страны.
В 2003 году Бакалейника пригласила на должность главного финансового директора Сибирско-Уральская алюминиевая компания. В 2006 году, после того как произошло объединение с корпорацией РУСАЛ, началась подготовка к размещению евробондов и выходу на фондовую биржу.
Спустя еще несколько лет финансист начал работать над рядом проектов в ГК «Ренова».
В настоящее время Бакалейник поменял работу в корпоративном секторе на карьеру частного инвестора. По его словам, платежный сервис СКРЕПКА является одним из приоритетных проектов в этой сфере. Благодаря ему пользователи могут накапливать серьезные суммы кешбэка с повседневных покупок как онлайн, так и офлайн в любых магазинах и расплачиваться ими за услуги ЖКХ, а также обслуживать ими любые кредиты и микрозаймы.
Бакалейник считает, что сегодня у СКРЕПКИ нет аналогов не только в РФ, но и в мире, а ее возможности крайне востребованы на рынке.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время проект привлечет внимание крупных российских и зарубежных инвесторов”, - отмечает он.