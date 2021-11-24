Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на ошибку президента США Джо Байдена.

Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на ошибку президента США Джо Байдена.Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. Едва ли не каждое выступление 79-летного американского лидера запоминается оговорками и ошибками. Например, однажды президент США, обращаясь к мэру Чикаго Лори Лайтфут, назвал ее мистером. А не так давно политик неудачно пошутил, отвечая на вопрос журналиста об Афганистане.На сей раз Байден оконфузился, читая текст с телесуфлера. Во время прямого эфира хозяин Белого дома произнес техническую перебивкуend of quote, что в переводе с английского означает "конец цитаты". Этот момент показался как минимум забавным ведущей программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Ольге Скабеевой.Комментируя ошибку американского президента, журналистка назвала его дедом. Она отметила, что редакторы позаботились о Байдене, чтобы тот знал, где необходимо прерваться."Байден в итоге ничего не понял и произнес все, включая правки", – рассказала Скабеева своим подписчикам.Ранее "Дни.ру" о госпитализации Джо Байдена. Из-за медобследования и плановой колоноскопии президенту США пришлось на время передать свои полномочия вице-президенту. Позже личный врач Кевин О'Коннор о многочисленных недугах пожилого политика.