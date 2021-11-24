24 ноября 2021 года верующие чтят память преподобного Феодора Студита. Этот церковный праздник иначе называют в народе Федор Студенец.

24 ноября 2021 года верующие чтят память преподобного Феодора Студита. Этот церковный праздник иначе называют в народе Федор Студенец.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, надо вспомнить историю. Преподобный Феодор родился в 758 году вКонстантинополе и получил хорошее образование. Приняв иночество, Феодор подвизался в обители Сакудион, что близ горыОлимп, где позже стал настоятелем. В 796году после жестоких мучений был сосланв заточение в город Солунь.В царствование императрицы Ириныпреподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевшийконстантинопольский Студийский монастырь. И уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Умер Феодор в 826 году вочередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако через два года его прославили в лике святых. От его мощей началисовершаться многочисленные чудеса и исцеления.Что нельзя делать 24 ноябряНаши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя устраивать праздники. Не разрешается в этот православный праздник оставлять беспорядок. В день Феодора Студита надо бытьосторожными с огнем.В этот церковный праздник нельзябыло сквернословить и ругаться. Нельзя 24 ноября дарить полотенца, это можетпривести к проблемам со здоровьем.Приметы и традицииНаши предки в этот православный праздник молились преподобному Феодору Студиту обизбавлении от разных болезней. Верили, что в этот день "Федорземлю студит", поэтому считалось, что 24 ноября приходит настоящая зима. В этотдень любили есть горячие щи. Также считалось, что в этот день усопшие тоскуют по земнойжизни и своим родным.Если 24 ноября на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще будет теплая погода.Погода теплая на Федора – значит, и зима будет без сильных морозов и вьюг.Если 24 ноября светит солнце до обеда, ночью наступит мороз.Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным.