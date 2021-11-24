С 21 по 23 ноября в Екатеринбурге проходит Чемпионат и Первенство Европы по пауэрлифтингу. На...

С 21 по 23 ноября в Екатеринбурге проходит Чемпионат и Первенство Европы по пауэрлифтингу. На соревнования съехались более 200 атлетов из Армении, Белоруссии, Венгрии, Германии, Грузии, Дании, России, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Финляндии и Эстонии. Нашу страну представляют 130 спортсменов.Спортсмен из Лакинска Денис Стольников стал победителем Первенства Европы по пауэрлифтингу с результатом 170 кг в весовой категории до 74 кг в дивизионе «Юниоры». Также Денис стал серебряным призёром абсолютного первенства Европы. Тренируют спортсмена Алексей Фокин и Сергей Иванов.