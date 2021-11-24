Эксклюзив Десятки родителей Гусь-Хрустального вышли на пикет против ликвидации старейшего...

ЭксклюзивДесятки родителей Гусь-Хрустального вышли на пикет против ликвидации старейшего дошкольного учреждения города - Молотовских яслей. Что будет на месте здания 1930 года постройки и кто примет его воспитанников, выясняла наша съемочная группа.Это первые детские ясли, открытые в Гусь-Хрустальном. "Молотовские". Так, ещё с момента постройки в 1930 году, их называют местные жители. Большое здание расчитано на 100 малышей с 2 месяцев до 3 лет. Однако, желающих устроить сюда ребенка с каждым годом всё меньше. Недавно родителям воспитанников объявили - ясли закрывают. Люди возмущены. Некоторые считают, что здание хотят отдать под частные нужды.Екатерина Казак, мама ребенка ясельной группы:- Мы считаем что этот садик очень удобный, очень теплый , он находится в центре города, отовсюду можно дойти пешком даже и он очень привлекательный.Бывший воспитатель "молотовских яслей" Ирина Бражкина родителей поддерживает. Уверена, дошкольное учреждение нужно сохранить.Ирина Бражкина, бывший воспитатель ясельного отделения детсада №5:- Приспособлен именно для маленьких детей, группы большие, коридоры огромные, раздевалки отдельно на каждую группу.Заведующая Наталья Виноградова утверждает, слухи о скором закрытии яслей преувеличены. Пока учреждение работает в штатном режиме. По словам заведующей, руководство действительно поручило ей узнать мнение родителей.Наталья Виноградова, заведующая детским садом №5:- Мне было поручено, чтобы узнать мнение родителей куда они пойдут на случай если сад закроют, вот я узнала, все родители выбрали свои детские сады.Светлана Сметанкина, заместитель главы администрации Гусь-Хрустального по социальным вопросам ситуацию называет непростой. В городе, как и в целом по стране, уменьшилась рождаемость. В группах- недокомплект. Содержать ясельное отделение детсада №5 невыгодно, говорят в мэрии. Расходы- от коммунальных до "противопожарных трат" выводят общую "казённую" сумму. Годового содержания ребёнка в "молотовских яслях".Светлана Сметанкина, заместитель главы администрации г. Гусь-Хрустальный по социальным вопросам:- По городу в среднем это 83 тысячи рублей, во втором корпусе детсада №5 при списочной численности 31 ребенок- это 152 тысячи рублей, а если мы говорим о фактической посещаемости 12-15 детей это уже 304 тысячи рублей.Денежных вливаний требуют и стены, и крыша. Соцобъекту- 90 лет. Возраст почтенный. И закрытие- дело времени. Детей планируют перевести в другие дошкольные учреждения. Большинство примет детсад №9, в нём практически идеальные условия. Медкабинет, комфортные просторные группы, есть свой логопед. А приоритет отдан художественно-эстетическому развитию. А вот какой будет судьба здания старейших яслей?Светлана Сметанкина, заместитель главы администрации г. Гусь-Хрустальный по социальным вопросам:- Никакого нормативного акта у администрации города пока нет, если такое решение будет принято то здание будет передано в казну города, что с ним будет в дальнейшем? Может быть оно будет в программе приватизации, может быть использовано для размещения комитета по культуре или туризму может быть там будет из здания администрации выведено.По словам родителей, они уже подготовили обращение в адрес врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Люди надеются, что средства на воспитание их детей в бюджете всё же найдут.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"