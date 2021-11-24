На днях агентство Bloomberg опубликовало информацию о якобы готовящемся военном вторжении российских войск на Украину. Это вызвало большой ажиотаж.

На днях агентство Bloomberg опубликовало информацию о якобы готовящемся военном вторжении российских войск на Украину. Это вызвало большой ажиотаж.Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что, несмотря на скопление российских войск у границы, его согражданам не стоит паниковать. Однако бывший чиновник не исключает возможность провокаций, поэтому уверен, что украинская армия должна быть приведена в готовность, чтобы в случае чего отразить действия оккупантов.В эфире телеканала OBOZREVATEL Климкин подчеркнул, что обстановка на российско-украинской границе сейчас очень волнуют США. Там работают на опережение и уже обсуждают с европейскими коллегами целый пакет мер для сдерживания России в случае агрессивных действий с ее стороны. Судя по словам бывшего министра, меры будут очень жесткими."Адские санкции или не адские — для меня не так важны эти эпитеты," – заявил Климкин.Мужчина отметил, что гораздо важнее для него то, чтобы эти меры действительно работали. Как сообщил телеканал "", Климкин намекнул, что среди прочего в качестве санкций западные партнеры обсуждают ограничение импорта нефти и отключение SWIFT. Впрочем, решения по этому вопросу еще нет, как и нет официального подтверждения теории о готовящейся операции.Напомним, что в Кремле не раз подчеркивали: наша сторона настроена мирно и не собирается никому угрожать. При этом Климкин все же выразил предположение о том, что российские власти выбрали путь дестабилизации на Украине. Он отметил, что количество российских войск у границы пока недостаточно для вторжения, но оружие есть, а перебросить людей при желании можно в довольно короткие сроки.Ранее представитель Госдепа заявил .