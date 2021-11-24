Во Владимире продолжается научный семинар Археология Владимиро-Суздальской земли. Сегодня его...

Во Владимире продолжается научный семинар "Археология Владимиро-Суздальской земли". Сегодня его посетил глава региона Александр Авдеев. Экскурсию по экспозиции уникальных находок для врио губернатора провели Николай Макаров, директор института археологии Российской Академии наук и гендиректор музея-заповедника Сергей Рыбаков.Николай Макаров, директор института археологии Российской Академии наук:- Селища, раскопанные на трассе М-12 под Муромом, самые большие раскопки по масштабу, по охвату территории древнерусских сельских поселений, которые когда либо проводились в исследовании древнерусской культуры.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- За последние 20 лет археология достигла на территории Владимирской области очень больших успехов, в значительном количестве раскопаны селища Ополья, что является очень важным научным открытием, которое рассказывает нам о жизни сельского населения Ополья, это самые большие на территории страны раскопки сельских поселений.Представлены уникальные земледельческие орудия средневековья: лемеха, плужные ножи, серпы, оружие, предметы письмА, церковного обихода. Артефакты обнаружены в ходе масштабной археологической экспедиции под Муромом. Строительство трассы М12 дало возможность охватить раскопками широкие площади. В рамках ежегодного научного семинара "Археология Владимиро-Суздальской земли " историки рассказывают о результатах охранных раскопок , изучении суздальского Ополья и средневекового Владимира, изучении одного из забытых валов древней столицы - Боровецкого. Сейчас фонды музея-заповедника активно принимают и коллекцию находок из Ополья. По словам врио губернатора Александра Авдеева, результаты масштабных раскопок доказывают: прошлое становится фундаментом будущего.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Это находки артефактов и 2 тысячи лет до нашей эры, и десятый век нашей эры. Исторические страницы, которые нам ещё предстоит проанализировать. Для того, чтобы как раз придать этому историческую окраску, придать этому новый импульс развития туризма, научных исследований, это очень важно. И то, что сейчас делают археологи, в будущем станет страницами истории, а ещё туристическими буклетами и маршрутами.